Малыхин: не уйду в UFC, даже если дадут гонорар в 10 раз больше

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе Анатолий Малыхин признался, что не рассматривает вариант с переходом в промоушен UFC.

«Если босс подойдёт и скажет, что мои услуги больше не нужны, тогда я буду думать. А сейчас я даже мыслей таких не допускаю. Он очень достойный человек. Не хотелось бы от него услышать такую фразу. Верю, что каждый человек должен находиться на своём месте. И я там, где я должен быть. Даже если мне пришлют контракт из UFC, который будет в 10 раз больше в плане гонорара, я всё равно никуда не перейду. Меня в One подняли, я никому не нужен был. Меня подняли, дали мне всё. И мы не будем предавать. А если он скажет подраться за One на какой-то площадке, тогда погнали», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили: