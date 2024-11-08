Малыхин: Нганну для меня очень сильно поменялся. Стал сильным человеком

Чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе Анатолий Малыхин поделился мнением о потенциальном поединке с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.

«Нганну для меня очень сильно поменялся, стал очень сильным человеком. Сильным в ментальном плане. Он реально прошёл через большие трудности, которых никому не пожелаешь. Джон Джонс – легенда. За неделю до боя он может быть на пати, а потом выйти и забрать пояс UFC. Для меня они в одной плоскости. И каждый из них очень многое делает. И если я бы столкнулся с Нганну, мы бы с ним пошумели. А после боя пожали руки, как бы он ни закончился», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Малыхин ответил на угрозы Двалишвили: