Видео: Майк Тайсон ударом сбил с ног спарринг-партнёра перед боем с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон продолжает подготовку к поединку с соотечественником Джейком Полом, в рамках которой недавно провёл спарринг. Во время занятия Майк точным ударом сбил оппонента с ног.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео этого момента:

Напомним, поединок Тайсона и Пола состоится в ночь с 15 на 16 ноября 2024 года в Арлингтоне (США). Изначально противостояние было запланировано на 20 июля, но его перенесли из-за состояния здоровья 57-летнего Майка. Отметим, что поединок будет носить статус официального.

Ранее о предстоящем бое Майка и Джейка высказался бывший боец UFC, а ныне блогер и аналитик Брендан Шауб.