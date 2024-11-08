Малыхин: Макгрегор когда дрался, даже моя собака из будки кричала: «Конор, Конор дерётся»

Чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе Анатолий Малыхин поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре, отметив его вклад в ММА.

«Конор перевернул эту игру. И сделал многое для MMA. Заработал столько, сколько не заработал ни один боец. Выиграл два пояса. Думаю, что дальше он нашёл для себя другие приоритеты. Он выполнил ту цель, которую ставил перед собой, когда был голодным. Да, иногда шумит. Он медиалицо, один из самых узнаваемых людей на земле. Он когда дрался, даже моя собака из будки кричала: «Конор, Конор дерётся». Даже мой Бимка знал, кто такой Конор Макгрегор», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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