«Выходит полуживой и всё равно делает зрелище». Анатолий Малыхин — о Петре Яне

Чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе россиянин Анатолий Малыхин высказался о своём соотечественнике Петре Яне, выступающем в промоушене UFC.

«Бьёт как тяжеловес. Быстрый, сбалансированный. Сейчас набрал мышечную массу. Желаю ему победы. Ему никто ничего не подарил, на подносе не принёс. Сам добился всего, своими силами. Я рад за него, он крутой пацан. Точно себя в жизни не потеряет. Я не хочу его сглазить. Но когда вижу тренировки Петра, не понимаю, кто может его победить. Но в лагере постоянно что-то происходит. Он травмируется, но из-за характера не снимается с поединков. Выходит полуживой и всё равно делает зрелище. А сейчас залечил все травмы, находится в прекрасном состоянии. Просто хочу, чтобы он наслаждался», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Пётр Ян показал тренировку перед боем с Фигейреду: