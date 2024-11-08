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Малыхин: было недопонимание с Мерабом. Но до него дотянулись и всё ему объяснили

Малыхин: было недопонимание с Мерабом. Но до него дотянулись и всё ему объяснили
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион ONE FC в среднем, полутяжёлом и тяжёлом весе Анатолий Малыхин признался, что у него не было конфликта с чемпионом UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Ранее Анатолий решил поставить $ 50 тыс. на победу Петра Яна во втором бою с Алджамейном Стерлингом. Мераб принял спор и в итоге вышел победителем. Впоследствии грузинский боец публично угрожал Малыхину, утверждая, что денег за свою победу так и не получил.

«Да я с ним и не конфликтовал. У нас есть с ним договорённость. Конфликта не было, было недопонимание. Он говорил, что не понимает русский. Но до него дотянулись и всё ему объяснили. Что думаю по реваншу? Если Пётр будет на пике, пройдёт совсем другой бой. Совершенно другая картина будет. Я всегда на него готов поставить», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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Малыхин ответил на угрозы Двалишвили:

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