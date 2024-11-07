«Это Кавказ». Хамзат Чимаев высказался о кровной мести, прикрепив фото Уиттакера

Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, вспомнив недавний поединок с представителем Австралии Робертом Уиттакером.

«Кровь за кровь, это Кавказ», — написал Чимаев, прикрепив к сообщению фото поверженного Уиттакера.

Напомним, бой между Чимаевым и Уиттакером проходил 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308. Хамзат одержал победу уже в первом раунде после того, как запустил руку сопернику за шею и вышел на ущемление челюсти. Роберт был вынужден постучать, сигнализируя о сдаче. При этом изначально чеченец и австралиец должны были сразиться 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии. Поединок тогда отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо него в октагон с Робертом вышел россиянин Икрам Алискеров, которого Уиттакер одолел нокаутом в первом раунде.

Чимаев станцевал лезгинку после победы над Уиттакером: