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Аспиналл ответил, способен ли Миочич нокаутировать Джонса

Аспиналл ответил, способен ли Миочич нокаутировать Джонса
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл поделился мнением о предстоящем поединке между полновесным чемпионом промоушена в этом весе Джоном Джонсом и экс-чемпионом Стипе Миочичем. Он должен пройти 17 ноября на турнире UFC 309.

«Думаю, Стипе сможет его нокаутировать. А вообще, честно говоря, очень и очень сложно оценивать таких парней, как Джон Джонс и Стипе Миочич. Непросто определять, что они делают неправильно. Джон Джонс — один из лучших. То же самое можно сказать о Стипе. Даже такому парню, как я, который сейчас начал заниматься анализом, трудно смотреть на этих ребят и думать: «Да, вот это они делают неправильно с технической точки зрения». В конце концов, неправильного в их действиях почти нет», — приводит слова Аспиналла SafestCasinoSites.

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