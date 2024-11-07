Турки Аль аш-Шейх приобрёл авторитетный журнал о боксе The Ring

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где рассказал о покупке авторитетного издания о боксе The Ring. Слухи об этом ходили уже несколько месяцев. Опубликовав пост, Аль аш-Шейх их подтвердил.

«Сегодня начинается новая эра для журнала Ring. Оставайтесь с нами», — написал Аль аш-Шейх.

Недавно Аль аш-Шейх сообщал, что 22 февраля следующего года планируется провести реванш между известными британскими боксёрами Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. В первом бою победу одержал Дюбуа.

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