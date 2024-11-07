«Теперь жду тебя в Дагестане». Хабиб встретился с защитником «Реала» Рюдигером

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с защитником футбольного клуба «Реал» Антонио Рюдигером.
«Брат, спасибо за приглашение. Было очень приятно наконец встретиться. Теперь жду тебя в Дагестане», — подписал фотографию Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Хабиб является давним фанатом мадридского «Реала».
Нурмагомедов считается одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.