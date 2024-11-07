Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Теперь жду тебя в Дагестане». Хабиб встретился с защитником «Реала» Рюдигером

«Теперь жду тебя в Дагестане». Хабиб встретился с защитником «Реала» Рюдигером
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с защитником футбольного клуба «Реал» Антонио Рюдигером.

«Брат, спасибо за приглашение. Было очень приятно наконец встретиться. Теперь жду тебя в Дагестане», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб является давним фанатом мадридского «Реала».

Нурмагомедов считается одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

Материалы по теме
Кормье рассказал, как Хабиб осудил его за рукопожатие с Макгрегором

Как Хабиб защищал свой пояс:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android