«Теперь жду тебя в Дагестане». Хабиб встретился с защитником «Реала» Рюдигером

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото с защитником футбольного клуба «Реал» Антонио Рюдигером.

«Брат, спасибо за приглашение. Было очень приятно наконец встретиться. Теперь жду тебя в Дагестане», — подписал фотографию Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб является давним фанатом мадридского «Реала».

Нурмагомедов считается одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

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Как Хабиб защищал свой пояс: