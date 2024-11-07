«Меняет правила игры». Джон Джонс назвал продукт, который стал добавлять в свой рацион

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками советом.

«Бо́льшую часть своей сознательной жизни я был профессиональным спортсменом и убедился в преимуществах хорошо отлаженной системы: от занятий под руководством элитных тренеров до первоклассного питания и протоколов восстановления. Здесь важен каждый элемент. Я добавил ещё одно новшество, которое меняет правила игры. Это морской мох. Преимущества безграничны. Их увидят не только спортсмены, но и все остальные. Если хотите улучшить своё здоровье, я не могу не рекомендовать его. Попробуйте», — написал Джонс.

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Джон Джонс тренируется с олимпийским чемпионом по борьбе: