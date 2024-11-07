Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

22-летний боксёр умер на тренировке в Челябинске

22-летний боксёр умер на тренировке в Челябинске
Комментарии

Боксёр Георгий Оголихин потерял сознание и умер на тренировке в Челябинске. Об этом информирует Федерация бокса Челябинской области. Трагедия случилась 6 ноября. Спортсмен занимался в СШОР «Динамо».

Сообщается, что Оголихин проводил тренировки под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Рощенко. Также уточняется, что Георгий имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, а жалоб на здоровье с его стороны не поступало. Тренировки спортсмен проводил в плановом режиме.

В настоящий момент проводится служебная проверка. До её результатов тренер боксёра будет отстранён от рабочих обязанностей.

Материалы по теме
Кремлёв — о скандале с Хелиф: Томас Бах должен встать на колени и извиниться

Самый юный чемпион по боксу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android