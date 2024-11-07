22-летний боксёр умер на тренировке в Челябинске

Боксёр Георгий Оголихин потерял сознание и умер на тренировке в Челябинске. Об этом информирует Федерация бокса Челябинской области. Трагедия случилась 6 ноября. Спортсмен занимался в СШОР «Динамо».

Сообщается, что Оголихин проводил тренировки под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Владимира Рощенко. Также уточняется, что Георгий имел медицинский доступ и справку для занятий боксом, а жалоб на здоровье с его стороны не поступало. Тренировки спортсмен проводил в плановом режиме.

В настоящий момент проводится служебная проверка. До её результатов тренер боксёра будет отстранён от рабочих обязанностей.

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