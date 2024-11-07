«США против России». Ковингтон высказался о потенциальном бое с Махачевым

Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон высказался о потенциальном поединке с чемпионом UFC в лёгком дивизионе россиянином Исламом Махачевым.

«Всю свою карьеру Хабиб [Нурмагомедов] говорил о намерении перейти в полусредний вес. Они оба огромные легковесы. Они крупнее меня, а я между тем выступаю в более высокой весовой категории. У них здорово получается работать со своим весом.

Они говорят о большой игре, о планах подняться в полусредний вес, но на самом деле никогда этого не делали. Но если что, можно обратиться ко мне. США против России – это самый большой бой, который можно будет увидеть. Это грандиозный бой. Но Ислам просто болтает, как это делал Хабиб», — сказал Ковингтон на канале Submission Radio в YouTube.

Махачев пробил мощный сайд-кик на тренировке: