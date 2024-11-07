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Александр Емельяненко впервые за несколько месяцев показал видео с тренировки

Александр Емельяненко впервые за несколько месяцев показал видео с тренировки
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко впервые за несколько месяцев разместил новый пост в своём телеграм-канале. Спортсмен продемонстрировал работу на лапах на тренировке.

Александр Емельяненко показал работу на лапах:

Напомним, в последнем бою, который состоялся в мае прошлого года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Емельяненко победил за счёт болевого приёма во втором раунде.

В общей сложности в ММА на счету Емельяненко 28 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее сообщалось, когда спортсмен может провести следующий поединок.

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