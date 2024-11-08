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Том Аспиналл назвал четырёх величайших бойцов ММА, включив в список россиянина

Том Аспиналл назвал четырёх величайших бойцов ММА, включив в список россиянина
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл поделился мнением о величайших бойцах смешанных единоборств (ММА). В свой список британец включил канадца Жоржа Сен-Пьера, россиянина Фёдора Емельяненко, американца Джона Джонса и бразильца Жозе Альдо.

«Лично я считаю, что лучший боец всех времён – это Жорж Сен-Пьер. Полагаю, Фёдор Емельяненко тоже должен быть в этом списке. Было бы глупо не поставить туда и Джона Джонса. Он определённо один из лучших, кто когда-либо занимался боями. Жозе Альдо, безусловно, тоже один из лучших. Жозе, без сомнения, один из моих самых любимых бойцов», – приводит слова Аспиналла SafestCasinoSites.

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