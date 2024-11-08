Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл поделился прогнозом на бой Волкова и Гана на UFC 310

Аспиналл поделился прогнозом на бой Волкова и Гана на UFC 310
Аудио-версия:
Комментарии

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Александром Волковым и французом Сирилем Ганом. Бой запланирован на турнире UFC 310, который пройдёт в Лас-Вегасе (США) 8 декабря.

«Думаю, это будет очень интересный бой. Они уже дрались, и Ган тогда победил, но то был паршивый бой. Это был действительно плохой и скучный поединок. Я уже встречался с Волковым, и для меня это был относительно лёгкий бой. Я заставил его сдаться в первом раунде. С тех пор он выиграл четыре поединка и выглядел великолепно. В то же время Сириль был относительно неактивен и потерпел пару поражений с тех пор, как впервые дрался с Волковым. Полагаю, шансы будут 50 на 50. Мне кажется, это может быть близкое противостояние, и я мог бы встретиться с победителем в начале следующего года», — приводит слова Аспиналла SafestCasinoSites.

Материалы по теме
«Волков — высокий и неуклюжий». Аспиналл дал характеристику тяжеловесам UFC двумя словами

Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android