Аспиналл поделился прогнозом на бой Волкова и Гана на UFC 310

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл поделился мнением о предстоящем поединке между россиянином Александром Волковым и французом Сирилем Ганом. Бой запланирован на турнире UFC 310, который пройдёт в Лас-Вегасе (США) 8 декабря.

«Думаю, это будет очень интересный бой. Они уже дрались, и Ган тогда победил, но то был паршивый бой. Это был действительно плохой и скучный поединок. Я уже встречался с Волковым, и для меня это был относительно лёгкий бой. Я заставил его сдаться в первом раунде. С тех пор он выиграл четыре поединка и выглядел великолепно. В то же время Сириль был относительно неактивен и потерпел пару поражений с тех пор, как впервые дрался с Волковым. Полагаю, шансы будут 50 на 50. Мне кажется, это может быть близкое противостояние, и я мог бы встретиться с победителем в начале следующего года», — приводит слова Аспиналла SafestCasinoSites.

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