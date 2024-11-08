Владимир Путин прокомментировал ситуацию с олимпийской чемпионкой по боксу Иман Хелиф

Президент России Владимир Путин высказался по поводу допуска в женские спортивные соревнования биологических мужчин, объявляющих себя женщинами.

Ранее Иман Хелиф из Алжира стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях по женскому боксу на ОИ-2024 в Париже. Осенью издание Le Correspondant опубликовало медицинский отчет, согласно которому у спортсменки было выявлено отсутствие женских и наличие мужских половых признаков, до Олимпиады Международная ассоциация бокса (IBA) отстраняла Хелиф от участия в ЧМ-2023 из‑за проваленного гендерного теста.

«Если она женщина, дай бог здоровья и новых спортивных достижений, тогда я говорил не о ней. Я говорил о том, что невозможна ситуация, когда кто‑то объявляет себя женщиной и выходит с женщинами соревноваться. Хотя, прошу прощения, внешние половые признаки говорят о другом. Но некоторые теоретики спорта полагают, что внешние половые признаки здесь ни при чем. Вот так человек объявил себя женщиной — и вперёд. Так можно дойти до чего угодно», — сказал Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

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