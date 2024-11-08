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Ослейс Иглесиас нокаутировал Петра Иванова

Ослейс Иглесиас нокаутировал Петра Иванова
Ослейс Иглесиас
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В ночь с 7 на 8 ноября в Монреале (Канада) в главном событии боксёрского вечера чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе кубинец Ослейс Иглесиас (13-0, 12 КО) одержал уверенную победу нокаутом над украинцем Петром Ивановым (18-1-2, 13 КО).

С самого старта поединка Иглесиас полностью контролировал ход событий в ринге и откровенно разбивал украинца в каждом раунде. В третьем раунде Иглесиас сильно потряс Иванова, но украинцу удалось выстоять и продолжить бой. В конце четвёртого раунда Иглесиас вновь был близок к тому, чтобы досрочно остановить бой, но ему не хватило времени, чтобы развить успех.

Пятый раунд этого боя стал последним. Иглесиас контратакующей комбинацией расположил Иванова на настиле, после чего рефери принял решение остановить это одностороннее избиение.

Таким образом, Иглесиас провёл третью успешную защиту своего титула.

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