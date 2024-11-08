Промоутерские торги на титульный бой Шахрама Гиясова с Эймантасом Станионисом перенесены

Промоутерские торги на бой чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе литовца Эймантаса Станиониса против обязательного претендента в лице узбека Шахрама Гиясова перенесены. Вместо первоначально планируемой даты 8 ноября они состоятся 19 ноября.

Напомним, Станионис стал полновесным чемпионом мира по версии WBA после того, как бывший абсолютный чемпион в этом дивизионе Теренс Кроуфорд принял решение подняться в весе, а Эймантас был переведён из статуса «обычного» чемпиона.

Последний бой Станиониса состоялся в мае 2024 года, где он победил единогласным решением судей Габриэля Маэстре. Что касается Гиясова, то он провёл предыдущий поединок в июле 2024 года и одержал там победу раздельным решением судей над мексиканцем Мигелем Паррой.