Камару Усман: как только UFC предложит мне бой с Рахмоновым, я тут же отвечу

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман, которого все фанаты уже видят следующим соперником непобеждённого казахстанского бойца Шавката Рахмонова, рассказал о том, будет ли он в итоге драться с ним на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе.

«Я знаю, что UFC предложит выйти на коротком уведомлении против Рахмонова тому, кто реально крутой и безумный, кто действительно достоин этого шанса подраться за временный пояс. Я уверен, что руководство знает, с кем связаться, и если они позвонят мне, то я тут же отвечу и соглашусь на этот бой, но начнём мы это дело с решения нескольких вопросов. Если нам удастся их урегулировать, то бой состоится», — сказал Усман в интервью YouTube-каналу Pound4Pound.

Напомним, турнир UFC 310 состоится 7 декабря в Лас-Вегасе (США).