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«Пошла сегодня». Хабиб показал фото из тренажёрного зала

«Пошла сегодня». Хабиб показал фото из тренажёрного зала
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с фанатами свежими фотографиями. Прославленный спортсмен показал, как поддерживает физическую форму.

«Это было хорошо», — подписал Хабиб под фото с пройденной дистанцией.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

«Пошла сегодня», — написал Хабиб на фотографии с гантелями.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

За время карьеры в смешанных единоборствах Хабиб принял участие в 29 боях, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта.

Ранее Нурмагомедов показал фото с защитником футбольного клуба «Реал» Антонио Рюдигером.

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