Джесси Харт проведёт бой 22 ноября в США

Один из ведущих американских полутяжеловесов, 10-й номер рейтинга boxrec, двукратный экс-претендент на титул чемпиона мира Джесси Харт проведёт свой очередной бой 22 ноября в Филадельфии (США), где ему в восьмираундовом рейтинговом поединке будет противостоять мексиканец Рикардо Адриан Луна. Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, Харт свой последний бой проводил в апреле 2024 года и победил там техническим нокаутом в пятом раунде африканца Даниэля Адуку.

За свою карьеру Харт дважды дрался за титул чемпиона мира и оба раза проигрывал ныне действующему чемпиону по версии WBA в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиресу.