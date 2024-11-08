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Джесси Харт проведёт бой 22 ноября в США

Джесси Харт проведёт бой 22 ноября в США
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Один из ведущих американских полутяжеловесов, 10-й номер рейтинга boxrec, двукратный экс-претендент на титул чемпиона мира Джесси Харт проведёт свой очередной бой 22 ноября в Филадельфии (США), где ему в восьмираундовом рейтинговом поединке будет противостоять мексиканец Рикардо Адриан Луна. Об этом сообщает BoxingScene.

Напомним, Харт свой последний бой проводил в апреле 2024 года и победил там техническим нокаутом в пятом раунде африканца Даниэля Адуку.

За свою карьеру Харт дважды дрался за титул чемпиона мира и оба раза проигрывал ныне действующему чемпиону по версии WBA в первом тяжёлом весе Хильберто Рамиресу.

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