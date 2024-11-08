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Дрикус дю Плесси планирует бой с Алексом Перейрой

Дрикус дю Плесси планирует бой с Алексом Перейрой
Дрикус дю Плесси
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Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси заявил о том, что планирует провести бой с действующим чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой и стать чемпионом в двух дивизионах.

«Я очень хочу этого боя, потому что всегда заявлял о желании оставить за собой наследие. Хочется, чтобы после окончания карьеры обо мне говорили как об одном из величайших бойцов. И чтобы это случилось, необходимо совершать подобные вещи. Сейчас победа над Хамзатом Чимаевым приблизит меня к этой цели. Мне кажется, что трёх успешных защит моего титула будет достаточно для того, чтобы дебютировать в полутяжёлом весе боем с Перейрой за пояс», — заявил Дрикус на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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