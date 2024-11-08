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Трёхкратный чемпион мира Саян Хертек вылетел в четвертьфинале чемпионата мира в Астане

Трёхкратный чемпион мира Саян Хертек вылетел в четвертьфинале чемпионата мира в Астане
Саят Хертек
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Сегодня, 8 ноября, в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба пойдёт за 31 комплект наград: по семь у мужчин и женщин, ещё семь в боевом самбо у мужчин, а также, впервые, за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

В первый день чемпионата один из ведущих борцов в мире самбо россиянин Саян Хертек, представляющий Республику Тыва в весовой категории до 58 кг на чемпионате мира в Астане, вылетел на стадии 1/4 финала, проиграв со счётом 1:3 армянину Карену Саргсяну.

Это было уже восьмое участие Хертека в мировом первенстве. На его счету три золотые, две серебряные и одна бронзовая награда.

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