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Кто победит в бою Майка Тайсона и Джейка Пола?

Кто победит в бою Майка Тайсона и Джейка Пола?
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В ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США) состоится большой вечер профессионального бокса, который возглавит восьмираундовый поединок между легендарным 58-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом.

Тайсон свой последний официальный поединок проводил в июне 2005 года, когда досрочно уступил малоизвестному ирландцу Кевину Макбрайду.

Пол в июле 2024 года проводил боксёрский поединок против известного бойца ММА Майка Перри и победил его техническим нокаутом в шестом раунде.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто победит в бою Майка Тайсона и Джейка Пола?»

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