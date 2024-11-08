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Джейк Пол показал подготовку к бою с Майком Тайсоном

Джейк Пол показал подготовку к бою с Майком Тайсоном
Джейк Пол
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Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол продемонстрировал свою подготовку к бою против легендарного бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе 58-летнего Майка Тайсона.

Поединок между Полом и Тайсоном возглавит большой вечер профессионального бокса, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Бой пройдёт по формуле восьми раундов по две минуты и санкционирован как официальный.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Тайсон свой предыдущий официальный бой проводил в далёком 2005 году, когда потерпел досрочное поражение от малоизвестного ирландца Кевина Макбрайда. Пол в 2024 году проведёт уже третий бой, до этого он уже успел победить Майка Перри и Райана Борленда.

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