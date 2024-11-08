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Лоуренс Околи рассказал, что нужно Тайсону Фьюри для победы над Усиком в реванше

Лоуренс Околи рассказал, что нужно Тайсону Фьюри для победы над Усиком в реванше
Тайсон Фьюри
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Лоуренс Околи рассказал, что нужно бывшему чемпиону мира в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри для победы в реванше с действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом дивизионе Александром Усиком.

«Фьюри нужно делать упор на переднюю ногу и встречать Усика в центре ринга. Если Усик будет на него наступать, то и ему нужно идти вперёд в ответ. Ему нужно работать с Усиком точно так же, как он это делал с Уайлдером. Ему надо выйти на бой с настроем уничтожить Усика», — приводит слова Околи DAZN.

Напомним, реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Их первое противостояние в мае 2024 года завершилось победой Усика раздельным решением судей.

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