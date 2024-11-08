Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол занимается с человеком, одетым как Дональд Трамп

Джейк Пол занимается с человеком, одетым как Дональд Трамп
Джейк Пол
Комментарии

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол опубликовал видео процесса подготовки к бою против легендарного Майка Тайсона, где рядом с ним в зале находился человек, одетый как вновь избранный президент США Дональд Трамп.

Напомним, Пол и Тайсон проведут бой между собой в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный боксёрский поединок, запланированный на восемь раундов по две минуты.

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Свой предыдущий официальный бой Тайсон проводил в далёком 2005 году, когда был досрочно остановлен малоизвестным ирландским супертяжеловесом Кевином Макбрайдом. Пол же в этом году проведёт уже третий бой.

Материалы по теме
Опрос
Кто победит в бою Майка Тайсона и Джейка Пола?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android