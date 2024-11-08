Джейк Пол занимается с человеком, одетым как Дональд Трамп

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол опубликовал видео процесса подготовки к бою против легендарного Майка Тайсона, где рядом с ним в зале находился человек, одетый как вновь избранный президент США Дональд Трамп.

Напомним, Пол и Тайсон проведут бой между собой в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный боксёрский поединок, запланированный на восемь раундов по две минуты.

Свой предыдущий официальный бой Тайсон проводил в далёком 2005 году, когда был досрочно остановлен малоизвестным ирландским супертяжеловесом Кевином Макбрайдом. Пол же в этом году проведёт уже третий бой.