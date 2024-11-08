Сборная России по самбо завоевала первую медаль на ЧМ в Астане

Сегодня, 8 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо почти 22-летний российский борец, чемпион России 2024 года Степан Солдатенков завоевал бронзовую медаль в весовой категории +98 кг.

В бою за третье место Солдатенков одержал победу над узбекским спортсменом Нурбеком Тураевым со счётом 2:0.

В этом году Солдатенков также стал победителем Международных игр стран БРИКС.

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба пойдёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и женщин, ещё семь в боевом самбо у мужчин, а также, впервые, за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.