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Призёр Олимпийских игр в Париже объявил о переходе в профессиональный бокс

Призёр Олимпийских игр в Париже объявил о переходе в профессиональный бокс
Кристиан Хавьер Пиналес
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2024 года в Париже в полутяжёлой весовой категории 24-летний доминиканец Кристиан Хавьер Пиналес объявил о том, что подписал контракт с американской промоутерской компанией Split-T Management и уже в начале 2025 года проведёт свой дебютный бой в профи-боксе на территории США.

«Я очень рад, что подписал контракт с [генеральным директором Split-T] Дэвидом МакУотером и Трифоном Петровым. Они представляют многих чемпионов мира, претендентов на титул высокого уровня и имеют прекрасные связи в мировом боксе. Работа с ними обоими станет огромным стимулом для моей карьеры», — приводит слова Пиналеса BoxingScene.

Стоит отметить, что Пиналес планирует развивать карьеру в полутяжёлом дивизионе, где абсолютным чемпионом мира сейчас является россиянин Артур Бетербиев.

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