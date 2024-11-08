Богатырёв не включил Малыхина и Немкова в топ-5 лучших российских тяжеловесов

Тяжеловес АСА Адам Богатырёв поделился ожиданиями от предстоящего боя тройного чемпиона ONE Анатолия Малыхина с сенегальцем Умаром Кейном, а также объяснил, почему не стал бы включать Малыхина и Вадима Немкова в топ-5 лучших российских тяжеловесов.

«Малыхин делает всё правильно — идёт по пути наименьшего сопротивления. Из имеющегося извлекает максимум, а то и больше. Любой тяжеловес опасен тем, что он может попасть и нокаутировать. В принципе, вот и вся опасность от этого Кейна. А топ российских тяжеловесов выглядит следующим образом: Александр Волков, Сергей Павлович, Евгений Гончаров. Кто-то скажет, что Немкова надо включать, но он не проводил особо боёв в тяжёлом весе. Также в этот топ я бы поставил Ризвана Куниева, а на пятое место я бы поставил Олега Попова или Дениса Гольцова. А уже после и где-то рядом стоял бы Немков и Малыхин», — сказал Богатырёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, Малыхин и Кейн проведут бой в ночь с 8 на 9 ноября в Бангкоке (Таиланд) на новом стадионе муай-тай Люмпини.