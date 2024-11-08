Гаджи Автомат и Олег Фомич прошли взвешивание перед боем на RCC Hard 11 в Тюмени

Сегодня, 8 ноября, в Тюмени известные бойцы на голых кулаках Гаджи «Автомат» Наврузов и Олег Фомич прошли процедуру официального взвешивания перед завтрашним поединком, который станет главным событием турнира RCC Hard 11.

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Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Гаджи Автомат — 111,55 кг;

Олег Фомичев — 104,8 кг;

Как кулачный боец Наврузов дебютировал в 2020 году и приобрёл известность благодаря выступлениям в организации Top Dog, а после отметился победами в промоушенах Mahatch и Hardcore FC. Всего на его счету девять побед и ни одного поражения.

Фомич в июле 2024 года сенсационно проиграл нокаутом чемпиону промоушена «Наше дело» в тяжёлом весе Мураду Халидову.