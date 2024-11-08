Вячеслав Василевский получил травму, реванш с «Белазом» отменён

Опытнейший российский боец ММА Вячеслав Василевский получил травму в процессе подготовки к реваншу против белорусского бойца Владислава «Белаза» Ковалёва и не сможет принять участие в турнире Ural FC 9, который пройдёт 22 ноября в Нижнем Новгороде.

«К огромному сожалению, реванш Белаза и Василевского 22 ноября на турнире Ural FC не состоится. Вячеслав получил травму, из-за чего мы вынуждены отменить поединок в эти сроки. Но мы абсолютно точно не отказываемся от идеи проведения такого боя. Желаем Василевскому скорейшего выздоровления, после чего приступим к обсуждению новой даты реванша. Сейчас мы пытаемся также найти замену Ковалёву на 22 ноября», — приводит слова генерального директора Ural FC Радмира Габдуллина пресс-служба компании.

Напомним, первый бой между Василевским и Ковалёвым состоялся в марте 2024 года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Вячеслав.