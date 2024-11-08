Сборная России завоевала первое серебро на ЧМ по самбо в Астане

Сегодня, 8 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо российская самбистка, обладательница Кубка России, бронзовая призёрка Чемпионата Европы по самбо Татьяна Фёдорова завоевала первую серебряную медаль для сборной России, уступив в финальном противостоянии Марии Гуэдес из сборной беженцев.

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба пойдёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

Стоит отметить, что для сборной России эта медаль стала уже второй за сегодняшний день. До этого бронзовую медаль в копилку сборной успел принести Степан Солдатенков.