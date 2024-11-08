Шейх-Мансур Хабибулаев в шестой раз стал чемпионом мира по боевому самбо

Сегодня, 8 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо российский самбист Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль в категории до 64 кг. Таким образом, россиянин в шестой раз стал чемпионом мира в данной дисциплине (2018, 2020, 2021, 2022, 2023).

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

Шейх-Мансуру 30 лет. Он является заслуженным мастером спорта по самбо. Кроме того, Хабибулаев шесть раз становился чемпионом России (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).