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Шейх-Мансур Хабибулаев в шестой раз стал чемпионом мира по боевому самбо

Шейх-Мансур Хабибулаев в шестой раз стал чемпионом мира по боевому самбо
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Сегодня, 8 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо российский самбист Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль в категории до 64 кг. Таким образом, россиянин в шестой раз стал чемпионом мира в данной дисциплине (2018, 2020, 2021, 2022, 2023).

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

Шейх-Мансуру 30 лет. Он является заслуженным мастером спорта по самбо. Кроме того, Хабибулаев шесть раз становился чемпионом России (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024).

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