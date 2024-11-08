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Денис Калинин победил украинца Свидрака и стал чемпионом мира в весовой категории до 79 кг

Денис Калинин победил украинца Свидрака и стал чемпионом мира в весовой категории до 79 кг
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Сегодня, 8 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо представитель России Денис Калинин в финальном поединке победил украинского атлета Михаила Свидрака и стал чемпионом мира в весовой категории до 79 кг.

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба пойдёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

Денису Калинину 30 лет. Он является мастером спорта по самбо международного класса, чемпионом Европы (2022) и чемпионом России (2024) в данной дисциплине.

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