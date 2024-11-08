Екатерина Дорошенко, Яна Полякова и Ольга Артошина завоевали серебро на ЧМ по самбо

Сегодня, 8 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо представительницы России Екатерина Дорошенко, Яна Полякова и Ольга Артошина завоевали серебряные медали в весовых категориях до 65 кг, до 72 кг и более 80 кг соответственно.

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

Екатерине 22 года. Она является чемпионкой России (2024) и победительницей кубка мира (2023). Яна Полякова, в свою очередь, является мастером спорта России по самбо, а Ольга Артошина — бронзовым призёром чемпионата Европы.