Абусупьян Алиханов стал чемпионом мира по самбо в категории до 88 кг

Сегодня, 8 ноября, в Астане (Казахстан) на чемпионате мира по самбо российский атлет Абусупьян Алиханов завоевал золотую медаль в категории до 88 кг.

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба пойдёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь — в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.

Абусупьяну 35 лет. Он является мастером спорта по боевому самбо и чемпионом России в данной дисциплине (2024). Помимо самбо, Алиханов выступал в качестве профессионала в смешанных единоборствах с 2011 по 2021 годы. В данном виде спорта россиянин стал чемпионом лиги Fight Nights Global в среднем весе.