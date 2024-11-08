«Надо отдать должное Джейку». Сидельников высказался о поединке Тайсон — Пол

Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о предстоящем боксёрском поединке между блогером Джейком Полом и легендарным Майком Тайсоном. Пол и Тайсон проведут бой между собой в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный боксёрский поединок, запланированный на восемь раундов по две минуты.

«Довольно любопытно просто посмотреть на старину Майка, потому что я вырос на его боях. Всегда интересовался им, это спортсмен звёздного состава того времени. Рядом можно поставить и Майкла Джордана, Фёдора Емельяненко. Тех, за кем мальчишки смотрели. Надо отдать должное Джейку Полу: он выходец из такой профессии, как блогер, добился хороших результатов в боксе. Мы видим, что он побеждает и нокаутами, и неплохо у него получается. С точки зрения спортсмена, немножко соображающего в боксе, отмечу, что у него хорошие успехи. Этот бой интересно посмотреть», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.