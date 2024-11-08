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Сидельников: Джейк Пол прочувствует действительно профессионального боксёра

Сидельников: Джейк Пол прочувствует действительно профессионального боксёра
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Известный российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников считает, что блогер Джейк Пол в бою с легендарным Майком Тайсоном впервые ощутит навыки настоящего профессионального боксёра. Пол и Тайсон проведут бой между собой в ночь с 15 на 16 ноября в Арлингтоне (США). Это будет официальный боксёрский поединок, запланированный на восемь раундов по две минуты.

«Не знаю, как сложится бой. Давно не видели в деле Майка Тайсона. Если у него остался запал, то будет интересно. Джейк Пол прочувствует, что такое действительно профессиональный боксёр», — сказал Сидельников в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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