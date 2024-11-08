Анатолий Малыхин пришёл с флагом России на битву взглядов с Умаром Кейном

Чемпион One Championship в среднем (до 93 кг), полутяжёлом (до 102 кг) и тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Анатолий Малыхин пришёл с флагом России на битву взглядов с представителем Сенегала Умаром Кейном.

Фото: Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «One Championship»

Фото: Кадр из видео, опубликованного на YouTube-канале «One Championship»

Напомним, поединок между Анатолием и Умаром пройдёт 9 ноября. На кону будет стоять титул чемпиона One Championship в тяжёлом весе. Россиянин является непобеждённым и имеет в своём рекорде 14 побед, из которых все были одержаны досрочно.

Анатолию 36 лет. На профессиональном уровне Малыхин выступает с 2017 года. Рост россиянина — 180 см, а размах рук — 202 см. Он является чемпионом Европы по грэпплингу (2016).