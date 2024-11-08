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Бо Никал: бой с Шарой Буллетом — несложный для меня. Одержу победу за 90 секунд

Бо Никал: бой с Шарой Буллетом — несложный для меня. Одержу победу за 90 секунд
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Боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), американец Бо Никал считает, что способен легко победить топового и непобеждённого россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Мне пришлось бы лететь в Абу-Даби, чтобы подраться с Шарой. Я хочу этого боя, но он не будет сложным для меня. Однако, вероятно, UFC не хочет организовывать этот поединок сейчас. Тогда я могу отправиться с Саудовскую Аравию, получить быстрый чек, 90 секунд — и лететь обратно», — приводит слова Никала портал BJ Penn.

Напомним, следующий поединок Никал проведёт на турнире UFC 309. Его соперником станет шотландец Пол Крейг.

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