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Представлены кастомные шорты Джона Джонса, в которых он будет выступать на UFC 309

Представлены кастомные шорты Джона Джонса, в которых он будет выступать на UFC 309
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Лига UFC представила кастомные шорты для действующего обладателя титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американца Джона Джонса, в которых он будет выступать на турнире UFC 309.

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Напомним, турнир UFC 309 пройдёт на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден» в ночь с 16 на 17 ноября. Джон Джонс разделит октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американо-хорватом Стипе Миочичем. Их бой станет главным событием вечера.

Джону 37 лет. На профессиональном уровне Джонс выступает с 2008 года. В своём рекорде американский боец имеет 27 побед, одно поражение, а также один поединок был признан судьями несостоявшимся.

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