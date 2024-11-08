Российские самбисты завоевали четыре золотые медали в первый день чемпионата мира

Российские самбисты завоевали четыре золотые медали по итогам первого дня чемпионата мира, который проходит в Астане (Казахстан). Также россияне добавили в свой актив четыре серебряные медали и одну бронзовую.
Золотые медали завоевали:
— Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг);
— Денис Калинин (до 79 кг);
— Абусупьян Алиханов (до 88 кг);
— Вера Лоткова (до 54 кг).
Серебряные медали завоевали:
— Татьяна Фёдорова (до 50 кг);
— Екатерина Дорошенко (до 65 кг);
— Яна Полякова (до 72 кг);
— Ольга Артошина (более 80 кг).
Бронзовую медаль завоевал Степан Солдатенков в весовой категории более 98 кг.
Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.