Российские самбисты завоевали четыре золотые медали в первый день чемпионата мира

Российские самбисты завоевали четыре золотые медали по итогам первого дня чемпионата мира, который проходит в Астане (Казахстан). Также россияне добавили в свой актив четыре серебряные медали и одну бронзовую.

Золотые медали завоевали:

— Шейх-Мансур Хабибулаев (до 64 кг);

— Денис Калинин (до 79 кг);

— Абусупьян Алиханов (до 88 кг);

— Вера Лоткова (до 54 кг).

Серебряные медали завоевали:

— Татьяна Фёдорова (до 50 кг);

— Екатерина Дорошенко (до 65 кг);

— Яна Полякова (до 72 кг);

— Ольга Артошина (более 80 кг).

Бронзовую медаль завоевал Степан Солдатенков в весовой категории более 98 кг.

Напомним, сегодня в Астане стартовал чемпионат мира по самбо. Борьба идёт за 31 комплект медалей: по семь у мужчин и у женщин, ещё семь в боевом самбо у мужчин, а также впервые — за семь комплектов наград в боевом самбо у женщин.