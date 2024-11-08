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Малыхин: не думаю, что Нганну — лучший боец в мире. В бою с Феррейрой он ничем не удивил

Малыхин: не думаю, что Нганну — лучший боец в мире. В бою с Феррейрой он ничем не удивил
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Обладатель чемпионского пояса One Championship в среднем (до 93 кг), полутяжёлом (до 102 кг) и тяжёлом (до 120 кг) россиянин Анатолий Малыхин высказался о победе бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе, а ныне бойца PFL камерунца Фрэнсиса Нганну над представителем Бразилии Ренаном Феррейрой.

«Да, я смотрел бой Фрэнсиса с Ренаном. Но на самом деле ничего особенного не увидел. Он меня ничем не удивил. Думаю, в следующем году мы могли бы встретиться. Я готов к этому. Он заявил, что является лучшим бойцом планеты. Не думаю. Фрэнсис не имеет права так говорить, пока не проведёт бой со мной», — приводит слова Малыхина портал MMA Fighting.

Напомним, следующий бой Анатолий проведёт в субботу, 9 ноября. Его соперником станет сенегалец Умар Кейн.

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