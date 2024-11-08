Результаты взвешивания участников турнира UFC Fight Night 247

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Сегодня, 8 ноября, состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира UFC Fight Night 247, в главном поединке которого встретится американский боец Нил Магни и представитель Бразилии Карлос Пратес. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард

Главный бой вечера, полусредний вес: Нил Магни (77,56 кг) vs Карлос Пратес (77,33 кг).

Легчайший вес: Рики Турсиос (61,68 кг) vs Бернардо Сопай (61,68 кг).

Средний вес: Джеральд Миршерт (83,91 кг) vs Ренье де Риддер (83,91 кг).

Женский минимальный вес: Луана Пиньйеро (52,38 кг) vs Джиллиан Робертсон (52,61 кг).

Средний вес: Мансур Абдул-Малик (84,36 кг) vs Душко Тодорович (84,14 кг).

Прелимы

Женский минимальный вес: Каролина Ковалькевич (52,38 кг) vs Дениз Гомес (52,16 кг).

Легчайший вес: Гастон Боланьос (61,46 кг) vs Кортавиус Ромиус (61,68 кг).

Полусредний вес: Элизеу Залески дос Сантос (77,56 кг) vs Зак Скроггин (78,92 кг)*.

Полусредний вес: Мэттью Семельсбергер (77,56 кг) vs Чарли Радтке (77,33 кг).

Легчайший вес: Коди Стаманн (61,46 кг) vs Дэ'Мон Блэкшир (61,46 кг).

Средний вес: Тришон Гор (84,36 кг) vs Антонио Троколи (84,36 кг).

Женский легчайший вес: Мелисса Маллинс** (62,14 кг) vs Клаудия Сыгула (61,68 кг).

*Зак Скроггин не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории.

**Мелисса Маллинс не смогла уложиться в лимит легчайшей весовой категории.