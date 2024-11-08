Дрикус дю Плесси: не собираюсь защищаться от тейкдаунов Хамзата. Я буду атаковать Чимаева

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высказался о потенциальном поединке с непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

«Поединок с Хамзатом, безусловно, является серьёзным испытанием. Мне ранее не доводилось биться с такими парнями. Он невероятный спортсмен, и я с удовольствием подрался бы с ним. В конце концов, моя миссия в этой игре — биться с лучшими в мире и демонстрировать остальным, что я не просто так владею чемпионским поясом.

Уже в первом раунде нашего боя с Хамзатом всё будет выглядеть как абсолютный хаос. Не думаю, что он будет кардинально менять свой геймплан, как и я. Моя цель — атаковать противника. Собираюсь убить Хамзата и не стану защищаться от его тейкдаунов.

Других своих соперников он вынуждал защищаться. Камару отлично справился с его борьбой, а затем сам начал атаковать. Он показал Хамзату, что не один он имеет навыки в борьбе. Это был важный момент, благодаря которому их бой стал близким. Даже Гилберт Бёрнс был настоящим животным [в поединке с Чимаевым]. Он не боялся его борьбы и шёл напролом. В этой встрече нельзя играть от обороны. Защищаясь, вы не побеждаете. Вы побеждаете, когда атакуете», — приводит слова дю Плесси портал MMA Mania.