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Джон Джонс: не буду драться с Аспиналлом. Он не доказал, что заслуживает этого боя

Джон Джонс: не буду драться с Аспиналлом. Он не доказал, что заслуживает этого боя
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс заявил, что не собирается драться с временным чемпионом UFC в тяжёлом весе англичанином Томом Аспиналлом.

«Скорее всего, нет [не буду драться с Томом Аспиналлом]. Чувствую, что Том Аспиналл — не хочу говорить «никто», — он просто ничего не доказал. Том ничего не сделал — я понимаю, что он выиграл свой пояс у Сергея, которого потом прикончил Волков.

Но я здесь не для того, чтобы делать себе имя за счёт кого-то другого. Моя цель — соревноваться с парнями, про которых через 10 лет будут говорить: «Джонс сражался с этим чемпионом, с этой легендой», — приводит слова Джонса портал MMA Fighting.

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