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Джон Джонс назвал бойца UFC, с которым он хотел бы подраться после боя со Стипе Миочичем

Джон Джонс назвал бойца UFC, с которым он хотел бы подраться после боя со Стипе Миочичем
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс назвал бойца UFC, с которым он хотел бы подраться после боя с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.

«Если и есть кто-то из действующих бойцов UFC, поединок с которым был бы привлекательным не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения наследия, то это Алекс Перейра. Этот бой оставил бы гораздо больший след в моём наследии, чем поединок с парнем, который крут сегодня, а завтра его может и не быть», — приводит слова Джонса портал MMA Fighting.

Напомним, поединок между Джоном и Стипе состоится на турнире UFC 309, который пройдёт в ночь с 16 на 17 ноября.

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