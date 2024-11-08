Стрикленд: не буду драться с дю Плесси в Австралии. Не думаю, что нравлюсь их властям

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал, когда состоится его реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Не буду драться в Австралии, думаю о мартовском турнире в Лас-Вегасе. Мне нравятся австралийцы, но не думаю, что нравлюсь вашему правительству. Для меня это комплимент. Это не критика, я всегда буду защищать моих братанов-кенгуру! Свобода!» — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой между Шоном и Дрикусом состоялся в январе текущего года на турнире UFC 297 в Канаде. Поединок завершился победой дю Плесси раздельным решением судей.